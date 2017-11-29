Первый этап обмена пленными на Донбассе может состояться до Нового Года – Медведчук

Лидер движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук, который представляет Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил, что первый этап обмена пленными на Донбассе может состояться до новогодних и рождественских праздников.

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Об этом Медведчук заявил в интервью телеканалу "Украина".

"Сроки были согласованы на начальном этапе, в первую очередь, с президентом Украины, и было предопределено, что мы сможем проделать соответствующие действия, направленные на освобождение указанных лиц в срок до новогодних и рождественских праздников. То есть, сегодня есть все надежды провести освобождение в те сроки, о которых раньше говорилось", - сообщил Медведчук.

Предполагается, что обмен пленными в формате «всех на всех» будет проходить в два этапа.

Как сообщал УНИАН, ранее Медведчук заявлял, что обмен пленными по формуле «306 на 74» станет первым этапом после возобновления процесса освобождения заложников.

29 ноября в Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.