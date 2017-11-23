"Хочу, чтобы они уничтожили друг друга": Гройсман прокомментировал "разборки" боевиков в "ЛНР"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинская сторона готова к угрозам, которые могут возникнуть из-за конфликта между боевиками в так называемой "ЛНР". Об этом он заявил журналистам во время поездки в Полтавскую область.

"Не дай Бог, чтобы пострадали мирные украинцы (из-за конфликта в "ЛНР"), которые живут сейчас на временно оккупированных территориях. Я всегда говорил о том, что они сегодня там в плену. И то, что сейчас бандитские разборки, - я бы хотел, чтобы они завершились тем, чтобы они друг друга просто уничтожили, и при этом чтобы не пострадали мирные граждане. И все то, что касается Украины, все, что нужно будет сделать в оборонной сфере, - мы готовы, будем это делать, если будут какие-то угрозы", - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, по словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, а к противостоянию были привлечены боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Позже в Специальный мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о наличии автомобилей военного типа и присутствии вооруженных людей, которые перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше размещалось областное управление МВД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с обострением ситуации в Луганске созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения.