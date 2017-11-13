ОБСЕ за выходные зафиксировала более 770 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за выходные зафиксировали более 770 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В Донецкой области в период с вечера 10 ноября до вечера 11 ноября Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В то же время, было зафиксировано больше взрывов (около 410 против около 340). В период с вечера 11 ноября до вечера 12 ноября СММ задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 290 взрывов», - говорится в отчете.

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Согласно его данным, в Луганской области наблюдатели ОБСЕ задокументировали меньше нарушений режима прекращения огня (три взрыва) в период с вечера 10 ноября до вечера 11 ноября, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (16 взрывов).

«Миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в период с вечера 11 ноября до вечера 12 ноября, включая около 70 взрывов», - добавили в СММ.