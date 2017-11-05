Оккупанты обстреляли из запрещенного оружия позиции ВСУ на Мариупольском направлении

Оккупанты обстреляли из БМП и запрещенных Минскими договоренностями минометов позиции Вооруженных сил Украины на окраинах Водяного возле Мариуполя.

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Об этом Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает в Facebook.

«Утром 5 ноября этого года НВФ ОРДО осуществили провокационные обстрелы из БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного Минскими договоренностями вооружения - из минометов калибра 120 и 82 миллиметров позиции подразделений Вооруженных сил Украины в АТО, расположенные на окраине населенного пункта Водяное возле Мариуполя», - сказано в сообщении.

В СЦКК добавили, что последствия обстрелов уточняются.

«Украинская сторона СЦКК заявляет, что обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, соблюдая заявленный режим тишины. Украинская сторона СЦКК осуждает такое сознательное обострение обстановки со стороны НВФ ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня и выполнять взятые обязательства согласно Минским договоренностям», - подчеркивается в сообщении.