Сегодня неспокойно было на Мариупольском направлении – штаб

Сегодня контролируемые Россией боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применяя пехотное вооружение, потерь среди украинских военных нет.

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Как говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 на странице в Facebook, в течение сегодняшнего дня обстановка в районе АТО и в дальнейшем оставалась напряженной.

"Так, горячее было на Мариупольском направлении. Здесь с полуночи оккупанты 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам возле Водяного. Под огонь из этой же оружия попали украинские укрепления на подступах к Красногоровке", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие неподалеку Крымского и Луганского.

Относительное уменьшение активности боевиков фиксировалось на Донецком направлении. Лишь утром враг обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки.

"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО 9 раз превосходящим огнем вынуждали оккупантов к миру. В результате боевых действий потерь среди наших военных нет", - сообщили в штабе.