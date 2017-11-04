Сегодня неспокойно было на Мариупольском направлении – штаб
В течение дня боевики 11 раз нарушили перемирие на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.
Сегодня контролируемые Россией боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применяя пехотное вооружение, потерь среди украинских военных нет.
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Как говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 на странице в Facebook, в течение сегодняшнего дня обстановка в районе АТО и в дальнейшем оставалась напряженной.
"Так, горячее было на Мариупольском направлении. Здесь с полуночи оккупанты 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам возле Водяного. Под огонь из этой же оружия попали украинские укрепления на подступах к Красногоровке", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении боевики применяли стрелковое оружие неподалеку Крымского и Луганского.
Относительное уменьшение активности боевиков фиксировалось на Донецком направлении. Лишь утром враг обстрелял из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия защитников Авдеевки.
"Всего с полуночи российско-оккупационные группировки 11 раз нарушили перемирие. Силы АТО 9 раз превосходящим огнем вынуждали оккупантов к миру. В результате боевых действий потерь среди наших военных нет", - сообщили в штабе.