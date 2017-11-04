Военные на Донбассе задержали дезертира - штаб АТО
Отмечается, что задержанного военнослужащего будет передано в органы военной прокуратуры.
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе задержали военного, ранее сбежавшего из воинской части.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«3 ноября группа оперативного реагирования военной комендатуры города Счастье совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержала военнослужащего, находившегося в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что задержанный военнослужащий будет передан в органы военной прокуратуры, оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры.
По данным штаба, по месту службы указанный военнослужащий характеризуется негативно, к исполнению служебных обязанностей относится неудовлетворительно.