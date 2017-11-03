Больше не "серая зона": Порошенко подписал указ о создании ВГА Широкино и Бердянского

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №351/2017 о создании военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Во исполнение Закона Украины «О военно-гражданских администрациях» постановляю образовать военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области. Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с созданием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа», - говорится в документе.

Читайте такжеБоевики готовятся к захвату части серой зоны под Донецком – ИС

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее стало известно, что боевики пытаются занять "серую зону" возле Широкино.