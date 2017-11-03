Российский наемник признался в разжигании РФ войны на Донбассе и подготовке боевиков в лагерях - журналист (фото, видео)

Российский боевик Евгений Мазепин, который в 2014 году воевал в Донбассе на стороне террористов "ЛДНР" дал интервью одному из ресурсов боевиков. В нем россиянин признает два важных факта, пише в своем блоге журналист Денис Казанский.

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Первый - российские боевики приезжали на Донбасс и участвовали в антиукраинских акциях еще зимой, до победы Майдана, когда Янукович еще был президентом.

"Теперь же мы получили очередное свидетельство того, что россияне активно включились в события еще в период Майдана. Даже когда в Украине еще был "легитимный и живой" Янукович. Это значит, что россиянам выгодно было не погасить политический конфликт, а напротив — максимально раскачать ситуацию. Довести конфликт до максимального накала", - подчеркнул журналист.

Такие же факты участия россиян в беспорядках были зафиксированы и в Донецке. Казанский показал видео с митинга, где какой-то россиянин признался, что атрибутика и флаги в Донецк доставлялись из России:

Второй факт: в своем интервью Мазепин признает, что в России существовали военные лагеря подготовки боевиков "ЛДНР". Такие факты были известны и раньше, отметил Казанский. Мы знаем, что такие лагеря были в Ростовской области, а также в Подмосковье. Теперь же Мазепин рассказал, что военный лагерь также был в Воронежской области.

Как ранее сообщал Казанский, сейчас на подконтрольной Киеву части Донбасса создаются все предпосылки для нового антиукраинского путча.