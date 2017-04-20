На Донбассе назревает сепаратистский реванш - журналист
Очевидно, пишет журналист, что власть непременно должна обратить внимание на тревожные сигналы.
Сейчас на подконтрольной Киеву части Донбасса создаются все предпосылки для нового антиукраинского путча. Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Тиждень.
По его словам, экономическая ситуация в Донецкой и Луганской областях по-прежнему сложная. Сказывается близость фронта, а также разрыв старых экономических связей. По его словам, на украинском Донбассе накопился огромный массив проблем, которые нужно решать.
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Журналист обращает внимание, что еще более удручающая ситуация сложилась в политической сфере. "Через три года после начала войны у власти на местах остались в основном те же люди, которые весной 2014-го делали все, чтобы раздуть военные действия. Организаторы антиукраинских митингов и незаконного референдума 11 мая, подстрекатели массовых беспорядков, спонсоры "ополчения" до сих пор сидят на своих местах, в креслах депутатов и мэров. Головы Северодонецка, Рубежного, Дружковки, Мариуполя, Курахово, Доброполья, которые сотрудничали с боевиками, сейчас не имеют проблем с украинским законодательством. Более того, делаются попытки вернуть во власть тех сепаратистов и коллаборационистов, которые после изгнания боевиков некоторое время сидели тихо, а теперь решили, что прошло достаточно времени и можно больше не прятаться", - говорится в сообщении.
Очевидным является то, пишет Казанский, что власть непременно должна обратить внимание на эти тревожные сигналы. Ведь сейчас на Донбассе создаются все предпосылки для нового антиукраинского путча. В случае нового политического кризиса люди, которые ранее уже совершили государственную измену, убежден журналист, без промедления сделают это снова.