На Донбассе назревает сепаратистский реванш - журналист

Сейчас на подконтрольной Киеву части Донбасса создаются все предпосылки для нового антиукраинского путча. Об этом пишет журналист Денис Казанский, передает Тиждень.

По его словам, экономическая ситуация в Донецкой и Луганской областях по-прежнему сложная. Сказывается близость фронта, а также разрыв старых экономических связей. По его словам, на украинском Донбассе накопился огромный массив проблем, которые нужно решать.

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Журналист обращает внимание, что еще более удручающая ситуация сложилась в политической сфере. "Через три года после начала войны у власти на местах остались в основном те же люди, которые весной 2014-го делали все, чтобы раздуть военные действия. Организаторы антиукраинских митингов и незаконного референдума 11 мая, подстрекатели массовых беспорядков, спонсоры "ополчения" до сих пор сидят на своих местах, в креслах депутатов и мэров. Головы Северодонецка, Рубежного, Дружковки, Мариуполя, Курахово, Доброполья, которые сотрудничали с боевиками, сейчас не имеют проблем с украинским законодательством. Более того, делаются попытки вернуть во власть тех сепаратистов и коллаборационистов, которые после изгнания боевиков некоторое время сидели тихо, а теперь решили, что прошло достаточно времени и можно больше не прятаться", - говорится в сообщении.

Очевидным является то, пишет Казанский, что власть непременно должна обратить внимание на эти тревожные сигналы. Ведь сейчас на Донбассе создаются все предпосылки для нового антиукраинского путча. В случае нового политического кризиса люди, которые ранее уже совершили государственную измену, убежден журналист, без промедления сделают это снова.