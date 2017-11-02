Финальный список для обмена пленными на Донбассе до сих пор не согласовали - представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ и координатор в гуманитарной подгруппе на минских договоренностях Тони Фриш заявляет, что обмен пленными до сих пор не происходит из-за несогласованности списков. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на слова Фриша после завершения его поездки на этой неделе к удерживаемым в Луганской области.

Читайте такжеИз списка на обмен пленными исключено 43 лица, которые не имеют отношения к АТО – Кучма

«Я встретился с 9 лицами в Старобельске в СИЗО, и с 9 лицами в двух центрах содержания под стражей непосредственно в Луганске», - сказал Фриш.

На вопрос, почему обмен пленными до сих пор не происходит, представитель ОБСЕ ответил, что все из-за несогласованности списков.

«Пока не могу дать точного ответа, сколько людей готовят на обмен с обеих сторон, потому что нет официальной информации по этому вопросу. Не сформированы окончательные списки для обмена. Пока до конца не ясно, кто попадет в эти списки обмена, поэтому я не могу дать никакой официальной информации. Стороны пока не согласовали этот список для обмена, там есть много новых лиц, многие лица, которых уже отпустили, есть обновленные списки и много недоразумений. Пока у нас нет финального списка, обмен не может произойти. Я надеюсь, что процесс ускорится, но это зависит от позиции сторон», - сказал Фриш.

Отмечается, что обмен пленными не происходил с декабря 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 13 октября председатель СБУ Василий Грицак заявил, что боевики на оккупированных территориях Донбасса содержат в заложниках 152 украинских гражданин.

26 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в российских тюрьмах незаконно удерживают 38 украинских политических заключенных.

По данным члена гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, по состоянию на 26 октября 402 человека числятся пропавшими без вести в Донецкой и Луганской областях.