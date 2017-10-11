На Светлодарской дуге уничтожена ДРГ боевиков - волонтер

На Светлодарской дуге противник систематически пытается устроить провокации. Так, ДРГ боевиков в составе 3 человек подошла близко к позициям украинских военных.

"Вчера вечером наши наблюдатели засекли недалеко от одной из наших передовых позиций ДРГ противника, состоящую из 3 человек", - сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"Третьей силе" не составило большого труда первого из них ликвидировать из СВД, а после попытки двух остальных эвакуировать тело погибшего, "третья сила" хорошо насыпала вдогонку", - добавил он.

Мысягин рассказал, что ночью противник вытащил с передовой тела и отправил в морг.

Как сообщал штаб АТО, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 15 обстрелов, 4 украинских военных получили ранения.