За сутки боевики трижды открывали огонь по украинским позициям

За сутки контролируемые Россией боевики трижды открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 21 сентября, опубликованном в социальной сети Facebook.

Читайте такжеЛуценко в Краматорске представил военного прокурора сил АТО"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась относительно спокойной. С полуночи российско-оккупационные группировки трижды нарушили перемирие. Все обстрелы зафиксированы в темное время суток", - сказано в сообщении.

В частности, говорится, что около часа ночи боевики били из крупнокалиберных пулеметов вблизи Талаковки. Стрелковое оружие оккупантов работало возле Павлополя, расположенном на Приморском направлении. Во время обоих обстрелов украинские военные открывали ответный огонь.

На Луганском направлении, в окрестностях Донца, около полуночи российские наемники обстреляли силы АТО из автоматического гранатомета.

В штабе подчеркнули, что, несмотря на отдельные вооруженные провокации со стороны врага, украинские военные и дальше продолжают участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса и помогают местному населению. "Только за день на Приморском направлении наши саперы обследовали более 4 гектара территорий, на которых выявили и обезвредили более 190 единиц взрывоопасных предметов. Вблизи Новолуганского армейцы совместно с представителями компании THE HALO TRUST проводят работы по разминированию сельскохозяйственных угодий местного аграрного предприятия", - говорится в сообщении.