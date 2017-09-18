За неделю в зоне АТО уничтожили 10 оккупантов - Минобороны

В течение недели в зоне АТО уничтожено 10 оккупантов, ранен 31. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю. Они составили: 10 погибших оккупантов, 31 раненный и один утраченный беспилотный летальный аппарат. Львиная доля потерь врага приходится на так называемый 9-й полк российско-оккупационных войск, который занимает позиции на юге Мариупольского направлении», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в субботу на Донетчине упал российский беспилотник "Орлан-10".