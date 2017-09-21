Главарь "ДНР" приехал в Кремль: названа тайная цель визита

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что главарь "ДНР" Александр Захарченко прибыл в Кремль. Причина визита - якобы посещение юбилейного концерта народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Но российский оппозиционный политик, организатор Антивоенного движения Ольга Курносова заявила, что Кремль вызвал главаря террористов из-за беспокойства в связи с возможным введением миротворцев на Донбасс, а посещение концерта к 80-летию Иосифа Кобзона - это лишь прикрытие, передает "Обозреватель".

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"Ситуация вокруг самопровозглашенных республик обостряется. Ситуация вокруг миротворцев находится на пике. Кремль озабочен. В том числе и позицией Трампа, которая практически совпадает с позицией Украины, и тем, что голосование по миротворцам может быть сделано Генасамблеей ООН, что исключит возможность наложения вето", - сказала Курносова.

Ранее народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что Россия запланировала кардинальные кадровые перестановки в "ДНР".