Эксперт объяснил, почему Кремль может сменить главарей "ЛДНР"

В Кремле могут сменить главарей "ДЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого с одной целью - ради того, чтобы Киев пошел на выполнение политической части Минских соглашений: проведение выборов, легализацию местной так называемой "власти" на оккупированном Донбассе и так далее. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф".

"По нашей информации нет четкой конкретики – не названы имена и сроки. По срокам ориентировочно называется октябрь, но имена, на кого будут менять – не назывались", - отметил он.

Тымчук говорит, что события последних недель можно связать с теми процессами, которые происходили в так называемых "ДЛНР" на протяжении последнего года. Прежде всего, это ликвидация фактически всех "выдающихся" боевиков, более-менее узнаваемых с весны 2014 года, которые принимали самое активное участие в так называемой "русской весне".

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По мнению координатора группы ИС, Захарченко является слишком серьезной разменной фигурой для того, чтобы российские спецслужбы его просто так ликвидировали, ведь он может быть предметом торга между РФ и Украиной.

"Смена Захарченко как раз и может быть составляющей тех переговоров, которые могут вестись. То есть, убрать Захарченко и заменить его какой-то менее раздражающей Киев фигурой", - убежден Тымчук.

"Я не исключаю, что это могут быть совершенно неожиданные фигуры, предложенные Кремлем, вплоть до представителей каких-то нынешнего "Оппозиционного блока". И на этом основании Москва может потом утверждать, что Донбасс фактически реинтегрирован в Украину. Но де-факто он будет оставаться под контролем РФ", - подытожил он.

Ранее Тымчук сообщал, что Россия запланировала кардинальные кадровые перестановки в "ДНР".