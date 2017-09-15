Боевики более часа обстреливали КПВВ "Майорское" из гранатометов

Террористы продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских военных неподалёку от контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения АТО.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, на этот раз российские наемники использовали гранатометы и стрелковое оружие.

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«Так, вчера в 21.05 незаконные вооруженные формирования в очередной раз со стороны населенного пункта Горловка, который находится на неконтролируемой украинской власти территории, осуществляли обстрел позиций Вооруженных сил Украины в направлении КПВВ «Майорское», который вели больше часа», - говорится в сообщении.

При ведении огня граждан и транспортных средств в КПВВ «Майорское» не было. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.