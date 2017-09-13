На процессе против главарей "ЛНР" все три судьи взяли самоотвод

Заочный суд над главарями так называемой "ЛНР" за сбитый украинский ИЛ-76 над Луганским аэропортом снова не начался в Днепре.

В теракте, в котором погибло 49 украинских военных, обвиняют трех сепаратистов, в том числе главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, говорится в сюжете ТСН.

Валентина Коренченко в суде с фотографией единственного сына – ему теперь навсегда 23 года. "Погиб в самолете. До конца дней своих я буду ездить, ползать, чтобы их наказали – и строго наказали", - говорит мать погибшего. Трем главарям сепаратистов грозит пожизненное заключение – совершение террористического акта инкриминируют экс-командиру незаконного формирования "Заря" Игорю Плотницкому, его заместителю Андрею Патрушеву и главарю батальона луганских боевиков "Витязь" Александру Гурееву.

Читайте такжеГПУ: дело о сбитом боевиками над Луганском Ил-76 закрыто

Отец одного из погибших десантников в заочное правосудие не слишком верит. "Пришел с какой-то надеждой потопаючою, вот и все. Высшую меру – а будет ли она", - говорит Анатолий Горда. Как только начинается заседание, как все три судьи по очереди заявляют самоотвод. Объясняют: были нарушения во время автоматического распределения уголовных производств, а также о них писали сообщения в соцсетях. "Я прихожу к выводу о невозможности участвовать", - говорит судья Наталья Карягина.

Родные погибших не скрывают своего возмущения и обвиняют судей в умышленном затягивании. "Ваши дети дома! А наши – на куски разорваны", - посетовал одна из матерей. Их реакция понятна – это уже второй самоотвод в процессе. Адвокат родственников погибших десантников уже готовит жалобы в высший совет правосудия и говорит, что теперь придется искать другой суд. "В этом суде уже нет судей, которые бы могли рассматривать это уголовное производство. Они не хотят рассматривать это уголовное производство!", - говорит Виталий Погосян.

Сообщение о подозрении главарям так называемой "ЛНР" отправили по почте на домашние адреса, государство предоставило адвокатов, но обвиняемые в терроризме со своими защитниками не общаются. "Я пытался выходить, ставить в известность в социальных сетях, но никакой реакции, никакого интереса со стороны моего подзащитного я не увидел", - рассказал Александр Гойда.

Через три года после трагедии не наказаны и те, кто отправил самолет в Луганск. В суде доказано – у армейцев были данные, что враг готовит засаду. Генерал-майора ВСУ Виктора Назарова суд признал виновным в служебной халатности и осудил на 7 лет, но он до сих пор на свободе и даже сохранил должность и звание. Сейчас тогдашний руководитель штаба АТО обжалует приговор в апелляционном суде – заседание должно состояться в конце сентября.