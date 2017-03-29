Сестра погибшего в сбитом Ил-76 десантника хочет вернуть Порошенко орден брата (фото)

Сестра погибшего в сбитом Ил-76 десантника Ильи Гайдука хочет вернуть президенту Орден Богдана Хмельницкого III степени, который Порошенко вручил ее брату посмертно. Об этом Ильяна Гайдук написала на своей странице в Facebook, отметив, что сделала это в ответ на открытую поддержку главой государства генерала Назарова.

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"Петр Алексеевич, в ответ на Вашу открытую поддержку генерала В.Назарова, осужденного в служебной халатности, которая привела к гибели 49 воинов, хочу вернуть Вам Орден "За мужество" третьей степени, который был дан Вами моему брату посмертно", - говорится в ее сообщении.

Также Гайдук отметила, что президент игнорирует обращения родителей в открытом письме относительно отстранения генерала от военной службы на время проведения судебного расследования, а также просьбы семей погибших встретиться с ним.

27 марта Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания отказано.

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет предлагать возобновить деятельность специальных военных судов.