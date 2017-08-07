Плотницкий завидует Захарченко из-за лучшего финансирования Москвой – ИС

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», руководство «ЛНР» выразило претензии российским кураторам относительно дальнейшего уменьшения финансирования из РФ на «социальную составляющую», в связи с чем размер пенсий и соцвыплат в «ЛНР» продолжает уменьшаться даже по сравнению с «ДНР».

«Так, на начало августа с.г. размер минимальной пенсии в «ЛНР» составляет 2500 руб., что на 100 руб. меньше чем в «ДНР», а денежные выплаты инвалидам составляют 1999 руб. против 2100 руб. в «ДНР». Кроме того, «пенсионный фонд ЛНР» констатирует факт недополучения денежных средств из РФ, предусмотренных «бюджетом на 2017 год» (по ряду соцвыплат средства не перечисляются с мая 2017 г.)», – говорится в сообщении.

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Как уточнили в ИС, финансирование «социальной составляющей» «ЛДНР» осуществляется через курируемый министерством регионального развития РФ «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» (Москва, Пыжевский переулок 5/1, ИНН 7706431844, президент – А.Тришин, формальный учредитель фонда – ООО «Международный расчетный банк»).