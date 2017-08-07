Плотницкий завидует Захарченко из-за лучшего финансирования Москвой – ИС
Финансирование «социальной составляющей» «ЛДНР» осуществляется через курируемый министерством регионального развития РФ «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов».
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», руководство «ЛНР» выразило претензии российским кураторам относительно дальнейшего уменьшения финансирования из РФ на «социальную составляющую», в связи с чем размер пенсий и соцвыплат в «ЛНР» продолжает уменьшаться даже по сравнению с «ДНР».
«Так, на начало августа с.г. размер минимальной пенсии в «ЛНР» составляет 2500 руб., что на 100 руб. меньше чем в «ДНР», а денежные выплаты инвалидам составляют 1999 руб. против 2100 руб. в «ДНР». Кроме того, «пенсионный фонд ЛНР» констатирует факт недополучения денежных средств из РФ, предусмотренных «бюджетом на 2017 год» (по ряду соцвыплат средства не перечисляются с мая 2017 г.)», – говорится в сообщении.
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Как уточнили в ИС, финансирование «социальной составляющей» «ЛДНР» осуществляется через курируемый министерством регионального развития РФ «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» (Москва, Пыжевский переулок 5/1, ИНН 7706431844, президент – А.Тришин, формальный учредитель фонда – ООО «Международный расчетный банк»).