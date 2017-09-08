Воюющий за Украину российский актер Пашинин "воскрес" после истерики росСМИ: приказа умирать не было (аудио)

15:25, 08 сентября 2017
Война
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Пашинин заявил, что "приказа умирать не было". А росСМИ, тем временем, даже попросили Пореченкова прокомментировать смерть актера.

Пашинин опроверг сообщения российских пропагандистов / facebook.com/andriy.tsaplienko

Российские СМИ со ссылкой на заявление боевика Назара Прилепина сообщили о смерти актера Анатолия Пашинина, воюющего в АТО.

"Со мной все хорошо", — сказал актер в комментарии InfoResist.

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Пашинин добавил, что приказа умирать не было. "Приказа командования умереть у меня не было, так что все в порядке, я жив", — заявил боец ДУК Анатолий Пашинин.

Стоит отметить, что фейку о гибели Пашинина поверили российские СМИ и уже по всем телеканалам это обсуждают. Пригласили комментировать даже Михаила Пореченкова.

Как сообщал УНИАН, российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался в Украину, служит добровольцем украинской армии на Донбассе.

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Теги: #Пашинин в АТО#Пашинин на стороне Украины#смерть Пашинина