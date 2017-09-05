Размещение миротворцев ООН на Донбассе будет стоить не менее $1 миллиарда в год - Ельченко

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что, по предварительным оценкам, размещение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе будет стоить 1 млрд долларов в год. Об этом он сказал во время видеовключения из Нью-Йорка в эфире телеканала "112 Украина".

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Как пояснил дипломат, финансирование миротворческой миссии на Донбассе, в случае принятия решения о ее размещении на всей территории Донбасса, включая участок российско-украинской границы, будет происходить из миротворческого бюджета ООН. "Есть бюджет регулярный, есть бюджет миротворческих операций", - сказал Ельченко.

"Сколько она будет стоить - это должны подсчитать генеральный секретарь или его службы секретариата ООН. Предварительные, я слышал такие оценки, что это будет не менее 1 миллиарда долларов в год, но я еще раз говорю, я не специалист, это должны сделать люди, которые это делают регулярно", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета Безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России, как стороны конфликта, представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Позже пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил в Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».