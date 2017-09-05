В Кремле хотят обсуждать размещение миротворцев на Донбассе в "нормандском формате"

В Кремле заявили, что никаких модальностей по размещению миротворческих сил на Донбассе пока нет, обсуждение этого вопроса будет проходить в «нормандском формате».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких модальностей, каких миротворческих сил пока не существует. Это никем не обсуждалось, никем не формулировалось, не конструировалось, никем не согласовывалось», - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, в каком формате он видит дальнейшее обсуждение темы введения миротворцев на Донбасс, Песков сказал: «Наверное, единственное - это, конечно, «нормандский формат».

При этом он подчеркнул, что вопрос миротворцев необходимо обсуждать с российскими боевиками, контролирующими часть Донбасса.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему РФ согласна на размещение миротворческой миссии только на линии соприкосновения, и кто будет контролировать украинско-российскую границу, Песков заявил, что этот вопрос регламентируется Минскими соглашениями.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

Сегодня, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели разворачивания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.