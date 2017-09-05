Порошенко 20 сентября выступит в ООН насчет миротворческой миссии на Донбассе – Ельченко

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко в ООН будет поднимать вопрос относительно введения миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

«Порошенко будет выступать в Генассамблее, есть смысл изложить наше видение. Дело не в том, нравится это России или нет, мы имеем право на собственные убеждения, мы их будем продвигать и в рамках Генассамблеи также. Президент Украины будет выступать 20 числа (сентября – ред.) в Совете безопасности ООН, будет специальное заседание посвященное миротворчеству. Думаю, это будет еще одна возможность сказать о нашем видении роли ООН на Донбассе», – сказал Ельченко.

«Это очень сложный вопрос... до момента, пока этот конфликт не будет заморожен, то есть прекратятся боевые действия, думаю, ни одна страна не позволит себе отправить своих миротворцев, которые бы действовали в условиях активных боевых действий», – добавил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Он, в частности, отметил, что размещение миротворцев ООН или людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, «вполне уместно». «Не вижу здесь ничего плохого, наоборот считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины, но, разумеется, речь может идти о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Второе: эти силы должны находиться на линии разграничения, а не на каких-то других территориях. Третье: решение этого вопроса должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что это не может быть решено без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

22 августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» заявил о необходимости ввода на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело. Все упирается в категорическое нежелание РФ установить мир на Донбассе, более того - категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, что вода камень точит, поэтому идею с миротворцами я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН », - сказал Порошенко.