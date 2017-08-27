"Земля содрогалась": боец АТО Тарасюк рассказал о героической баталии с танком "ДНР"

Президент Петр Порошенко наградил 23-летнего лейтенанта Василия Тарасюка медалью "Герой Украины". Во время ожесточенных боев в промзоне Авдеевки в первые месяцы 2017 года он получил три осколочных ранения и четыре контузии. Он лично подбил вражеский танк "Т-72", вступив с ним в огневую дуэль.

О бое под Авдеевкой Тарасюк рассказал в эфире ТСН.Неделя.

"Был период, когда наши позиции беспокоили вражеские танки, и очень много ребят получали тяжелые ранения. Это было последней каплей. Я на то время со своим командиром взвода подготовили позиции, на которой находился гранатомет и однажды, когда я проходил мимо позиции, я услышал звук техники и понял, что есть возможность уничтожить танк. Он был один и очень четко выскочил на свою пристрелянную позицию. Там уже был подготовлен станковый гранатомет и на тот момент он успел сделать один выстрел по ребятам на соседней позиции. Я выстрелил по нему, чтобы переключить его на себя. Это был выстрел рядом с ним в районе Гусянки. После того я откорректировался и произвел новый выстрел, который попал в него. Танк задымел и я подумал, что это уже была победа. За то, что он был ко мне лобовой частью, которая является наиболее защищенной, я вторым выстрелом попал по нему. Он задымел. Пока я перезаряжался, чтобы произвести новый выстрел, он сделал выстрел по мне. К счастью, он был рядом.

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В тот момент я ни о чем не думал. Главное было – перекорректироваться и уничтожить танк. Я сделал еще один выстрел, который был рядом с ним. Он ударил очень близко ко мне. Земля содрогалась, но еще больше хотелось его уничтожить. После того, как я перезарядился, он еще раз успел по мне осуществить выстрел. Я выстрелил и снова попал по нему. Он снова дымел. Я снова перезарядился и хотел закрепить успех, но в последний момент из дыма вылетел танковый снаряд, который попал прямо по моей позиции.

Я не могу сказать, что меня спасло. Какой-то дух, потому что меня отбросило. Потом была информация, что танк забрали и он больше не работает. После этого я долгое время не мог выйти из позиции. Благодаря другому командиру с другой роты, он подъехал на небронированном автомобиле и забрал меня из позиции", – рассказал Тарасюк.