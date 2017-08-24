Порошенко вручил звания Героев Украины двум бойцам

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание героя Украины лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту посмертно. Об этом он сообщил во время торжественного парада по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, информирует пресс-служба главы государства.

«За исключительное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Президент Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» лейтенанту Василию Тарасюку и капитану Евгению Лоскоту посмертно», - говорится в сообщении.

Во время выступления Порошенко напомнил, что сейчас в Украине 42 Героя Украины.

«Сейчас могу назвать имена сорок третьего и сорок четвертого. 24-летний лейтенант Василий Тарасюк, мужественный защитник Авдеевской промзоны – одной из самых горячих точек на нынешней линии соприкосновения. И капитан Евгений Лоскот, который в четырнадцатом году остановил движение колонны россиян в сторону Счастья. Попав в окружение, последней гранатой взорвал себя, воскликнув при этом «Слава Украине!», - сказал президент.

По словам главы государства, Указы о присвоении им самого почетного звания были подписаны им сегодня.

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Верховный Главнокомандующий также подчеркнул, что 200 участников сегодняшнего парада еще раньше отмечены государственными наградами за фронтовую доблесть.

«Двести тысяч прошли через шесть волн мобилизации. Уже около ста тысяч – пошли служить по контракту. 130 тысяч воинов с боевым опытом причислены к мобилизационному резерву. В случае обострения ситуации – готовы быстро вернуться в строй. Это – армия, которую поддерживает весь украинский народ. Это по-настоящему народная армия», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневському – белорусу, который погиб во время Революции Достоинства и вручил Звезду Героя Украины его родителям – Михаилу Петровичу и Нине Васильевне.