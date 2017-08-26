На Донетчине полицейские нашли большой тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В Покровском районе Донецкой области полицейские нашли большой тайник с боеприпасами и взрывчаткой.

Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, сегодня полицейские получили оперативную информацию, что в лесополосе вблизи поселка Михайловка могут быть спрятаны взрывоопасные предметы.

Читайте такжеНа оккупированном Донбассе из-за пожара взорвался склад с боеприпасами российских военных - разведка

Срочно прибывшие на место правоохранители обнаружили тайник, засыпанный землей. Изъято 15 противотанковых и противопехотных мин, 16 минных взрывателей для минометных мин, 20 гранат с запалами, около 6000 патронов и 20 кг пластида.

На месте работают следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и взрывотехники. Полицейские окружили и обследуют прилегающую территорию.

Принимаются меры по установлению владельца взрывного арсенала.