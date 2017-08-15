В прокуратуре обещают сделать все, чтобы причастные к Иловайской трагедии россияне оказались в Гааге

Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что прокуратура будет делать все, чтобы те, кто отдавал и выполнял приказ на расстрел украинских бойцов в Иловайске, оказались на скамье подсудимых в Гааге.

Об этом главный военный прокурор написал в Facebook.

"Наша (военных прокуроров, следователей и всех 32 привлеченных к проведению экспертиз военных экспертов) совесть чиста. Мы сделали и дальше будем делать все, чтобы российская расстрельная команда и те, кто отдал приказ на военное преступление, сидели на скамье суда в Гааге. Это будет. Рано или поздно", - подчеркнул Матиос.

Он заявил, что украинские бойцы, которые отдали жизнь и здоровье, а также попали в плен под Иловайском, защищали Родину.

"А запоребриковые ихтамнеты на чужой им земле хладнокровно расстреливали еще недавно украинских братьев, значительная часть которых говорила по-русски, защищая свою землю.

Покойтесь с миром. Все не зря. Вы защищали страну. Мы в тяжелых муках строим государство. Государство без "военторга" с танками и "Градами" для других стран. Государство людей, которые веками отдавали жизни за свободную и суверенную Украину", - подчеркнул Матиос.

Читайте такжеГПУ: 11 человек из числа руководства Вооруженных сил РФ объявлены в розыск

Как сообщал УНИАН, 14 августа на сайте Генеральной прокуратуры Украины были опубликованы результаты расследования Иловайской трагедии. В частности следствие пришло к выводу, что в день самого масштабного вторжения в Украину в ночь на 24 августа 2014 г. во время Иловайской трагедии оккупационные силы вооруженных сил России составляли 3,5 тыс. человек. Силы противника, которые размещались вдоль восточной части российско-украинской границы, составляли не менее 45 тыс. 100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР), 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолетов; 137 вертолетов.

Следствие сообщило, что начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко за три дня в августе 2014 г. во время Иловайской трагедии провел 12 телефонных разговоров с первым заместителем начальника генштаба ВС РФ Николаем Богдановским.

По результатам расследования войны России против Украины 11 человек из числа руководства вооруженных сил РФ объявлены в розыск (министр обороны РФ Сергей Шойгу, его первый заместитель - начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов и еще 9 генералов).

Украина передала в Международный уголовный суд информацию об убийствах украинских военных в районе Иловайска.