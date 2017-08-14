В день самого масштабного вторжения в Украину во время Иловайской трагедии силы РФ составляли 3,5 тысяч человек - ГПУ

В день самого масштабного вторжения в Украине в ночь с 23 на 24 августа 2014 во время Иловайской трагедии оккупационные силы Вооруженных сил России составляли 3,5 тыс человек.

Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«Самое масштабное вторжение состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов, 5 ПТРК», - говорится в расследовании.

Также сказано, что российские войска сняли опознавательные знаки со своей техники и вооружения.

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В прокуратуре заявляют, что «с целью введения в заблуждение и дальнейшего вероломного убийства украинских военнослужащих, на российской военной технике были заблаговременно сняты или замаскированы тактические знаки и нанесены опознавательные отметки украинских подразделений, что запрещено ст.37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I) от 08.06.1977».

«В соответствии с полученными следствием данными Службы безопасности Украины, разведывательных органов и Объединенного штаба АТО, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей террористических организаций «ДНР», «ЛНР» составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, «Грады» - 1 к 24», - заявили в ГПУ.

Также сказано и о силах противника, размещавшихся вдоль восточной украинско-российской границы.

«В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала 35 батальонно-тактических и ротно-тактических групп; не менее 45100 военнослужащих; до 160 танков; 1360 БМП (БТР); 350 единиц артиллерии; 130 единиц реактивных систем залпового огня; 192 боевых самолета; 137 вертолетов», - говорится в расследование ГПУ.

В прокуратуре отмечают, что при этих обстоятельствах, учитывая реальную угрозу вторжения вдоль всей российско-украинской границы, Вооруженные Силы Украины фактически не имели достаточного количества сил для увеличения контингента войск на Донецком направлении и одновременного обеспечения обороны других участков государственной границы.

«В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника», - заявили в прокуратуре.

В расследовании также сказано, что 11 августа 2014 руководством АТО издан приказ, во исполнение которого командованием сектора «Б» разработана задумка, одной из задач которой было блокирование силами ВСУ и зачистка от незаконных вооруженных формирований города Иловайск. В боевой операции были задействованы силы отдельных добровольческих батальонов.

Утверждается, что в соответствии с указанными приказом и задумкой, которые были вполне обоснованы, предполагалось взятие города Иловайск вместе с контролем северных окраин города Макеевка, что должно было привести к установлению контроля над путями снабжения и в дальнейшем позволяло окружить и освободить город Донецк от террористов.

Кроме того, сказано, что «учитывая существенные успехи украинских войск, с целью избежания поражения указанных террористических организаций в третьей декаде августа 2014 руководством ВС РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВС Украины из России».