В Донецкой области сепаратистку-организаторку митингов против ВСУ назначат директором опорной школы - активист (фото, видео)

В Донецкой области в городе Дружковка организатора антиукраинских митингов планируют назначить директором опорной школы. Об этом в Facebook написал активист Павел Островский.

Согласно его сообщению, речь идет об Ирине Прус - депутате Дружковского горсовета от партии «Наш край».

«Возглавила партию директор гимназии "Интеллект" Валентина Луговая, главный спикер на этом видео. Она называет украинских военных террористами, которые нападают на нашу землю", - написал активист, добавив, что за кулисами митинга 2014-го была сестра Луговой и заместитель директора гимназии - Ирина Прус.

Кроме того, Прус работает в Донецке в так называемом "институте последипломного образования ДНР". Также Прус пыталась вернуть своего подчиненного из этого же «института» Павла Морозова по программе СБУ «тебя ждут дома».

«... ее назовут победителем на так называемом "конкурсе". Все члены комиссии проголосуют так, как им скажут в исполкоме и выберут одиозную кандидатку директором опорной школы. Теперь она будет определять курс развития школы», - написал активист, добавив, что в начале учебного года в город прибудет президент Петр Порошенко, чтобы открыть эту опорную школу.

«...самая большая изюминка и ирония судьбы заключается в том, что в начале учебного года в Дружковку ожидается визит Петра Порошенко, который откроет обновленную опорную школу», - говорится в сообщении активиста.

Как сообщал УНИАН ранее, нардеп от "Опоблоку" Михаил Добкин в авторской программе Дмитрия Гордона, отвечая на вопрос, сепаратист ли он, заявил, что при нем как губернаторе Крым был частью Украины. Также он напомнил, что в те времена Донецк и Луганск были в нужных пределах, которые, надеется нардеп, еще вернутся.

Отвечая на вопрос, украла РФ полуостров, Добкин заявил, что "Россия Крым забрала", и он не видит разницы в этих определениях. "Российских войск на Донбассе нет, но Россия там присутствует", - утверждает Добкин-старший.