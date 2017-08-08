Добкин "не увидел" российских войск на Донбассе, но "РФ там присутствует"

Нардеп от "Оппоблока" Михаил Добкин в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина", отвечая на вопрос, является ли он сепаратистом, заявил, что при нем как губернаторе Крым был частью Украины.

Также он напомнил, что в те времена Донецк и Луганск находились в должных границах, в которые, надеется нардеп, еще вернутся.

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Отвечая на вопрос, украла ли РФ полуостров, Добкин заявил, что "Россия Крым забрала", и он не видит разницы в этих определениях.

"Российских войск на Донбассе нет, но Россия там присутствует", - утверждает Добкин-старший.

"Мы говорим о российских войсках, о регулярной армии. То, что там их нет, утверждаю не я, я всего лишь обыватель в статусе народного депутата, который повторяет слова Муженко, тех людей, которые там воевали", - добавил депутат.

Кроме того, он признал, чо Россия на Донбассе присутствует, но увильнул от ответа на вопрос, виновна ли Москва в гибели 10 тысяч украинцев.