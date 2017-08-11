Бойца, из тела которого изъяли неразорвавшуюся гранату, доставили в госпиталь в Одессе (фото, видео)

Среди доставленных в Одессу раненых украинских военных - боец 28-й механизированной бригады, которому в зоне АТО провели сверхсложную операцию – изъяли с ноги неразорвавшуюся гранату.

6 августа во время вражеского обстрела позиций ВСУ под Новотроицком, в Донецкой области, 23-летний Дмитрий из Каховки родился во второй раз, передает Радио Свобода.

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"Слышу, ДШК (пулемет большого калибра – УНИАН.) где-то в сторону от нас. Побежал за броником. Надел броник, каску. Удар в ногу и – больше ничего не помню. Это 28-я бригада, я гранатометчик. Та же фигня, которая прилетела мне в ногу", – рассказывает он.

Первую помощь оказали собратья. До точки эвакуации доставляли под плотным огнем противника. Уже в Волновахе врачи на рентген-снимке увидели глубоко в бедре парня неразорвавшийся снаряд. На операцию хирург одел бронежилет и каску, наряду с врачами находились саперы. 30-миллиметровую осколочную гранату от АГС-17 изъяли, кроме этого, прооперировали перелом со смещением отломков.

Сегодня Дмитрия перевели из реанимации в травматологию. Врачи говорят: состояние средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Боевого духа он не теряет, говорит: "да нормально, ничего, будем идти дальше".