Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел а районе Донецкой фильтровальной станции 3 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Только вчера (3 августа - УНИАН) на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между подконтрольной правительству Авдеевкой и подконтрольной так называемой «ДНР» Ясиноватой, наблюдатели СММ и работники подрядной организации попали под огонь из стрелкового оружия», - заявил он.

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«Работники подрядной организации пытались установить камеру (видеонаблюдение) на крыше фильтровальной станции, что позволило бы нам обеспечить круглосуточный мониторинг в этом районе», - добавил Хуг.

По его словам, обстрел по гражданским лицам осуществлялся несмотря на то, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон поспособствовал ранее получению гарантий безопасности для установления локального режима прекращения огня в радиусе 15 км вокруг фильтровальной станции.