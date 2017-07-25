В "Борисполе" задержали "командира отделения "ДНР"

В аэропорту «Борисполь» правоохранители задержали «командира отделения» «ДНР». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, мужчина с ноября 2014 года по август 2015 года принимал участие в террористической организации «ДНР».

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Задержан 30-летний гражданин Украины, который в «ДНР» был «командиром отделения», имел при себе военный билет «ДНР».

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В суд внесли ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.