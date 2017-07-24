В Харьковской области мужчина по поручению кураторов из РФ расклеивал сепаратистские листовки о "Новороссии"

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который распространял сепаратистские листовки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, правоохранители установили, что уроженец Донецкой области расклеивал в общественных местах города Купянск и района листовки с призывами к отделению юго-восточных регионов от территории Украины, создания псевдогосударственного образования "Новороссия" и присоединения его к Российской Федерации.

По сведениям СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что за расклеивание сепаратистских открыток злоумышленник получал деньги. Агитки передавались ему курьерами через тайник, обустроенный в заброшенном здании вблизи районного центра.

Читайте такжеВ Днепре заочно будут судить мужчину, который публично призывал к поддержке "ДНР"

Деятельность агитатора контролировали кураторы с территории РФ, которые координировали действия исполнителя через мобильную связь.

Сотрудники СБ Украины вечером в пятницу, 21 июля, задержали злоумышленника в Купянске во время расклеивания сепаратистских листовок.

Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.