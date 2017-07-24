Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 200 взрывов на Донбассе за выходные

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что зафиксировала более 200 взрывов в Донецкой и Луганской областях за выходные.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 21 июля до вечера 22 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, похожее количество взрывов (около 75), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). В период с вечера 22 июля до вечера 23 июля миссия задокументировала увеличение нарушений прекращения огня, однако похожее количество взрывов (около 70)", - говорится в отчете.

"В период с вечера 21 июля до вечера 22 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области - все в контролируемой правительством Украины Попасной (69 км на запад от Луганска), в том числе более взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (17 взрывов)", - заявили наблюдатели.

Также сказано, что в Луганской области между вечерами 22 и 23 июля наблюдатели задокументировали меньше нарушений режима тишины (два взрыва).

Как сообщал УНИАН ранее, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что получила данные о подготовке к использование боевиками "ДНР" нового вида запрещенного оружия.

«Украинской стороной СЦКК полученные данные о начале использования боевиками НЗФ ОРДО мобильных чотириствольних реактивных систем залпового огня, разработанных в 2015 году так называемым «Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР», говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО