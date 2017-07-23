В результате обстрела боевиками Зайцево полностью сгорели три дома – штаб
20:07, 23 июля 2017Война
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Около 11 часов преступники открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей поселка Зайцево.
REUTERS
В результате обстрела боевиками поселка Зайцево Донецкой области полностью сгорели три дома.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
«Около 11:00 преступники открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей поселка Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, по данным полиции, в результате обстрела Зайцево снарядами повреждены два дома.
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