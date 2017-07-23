На Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война - Уолкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявляет, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, об этом он заявил во время посещения делегацией Госдепа прифронтового города Авдеевка Донецкой области.

«Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать - это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина цветущее государство. Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины», - заявил Уолкер.

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«Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни», - добавил он.

По словам Уолкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО.

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Делегация посетила отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.

Как сообщал УНИАН, свою поездку в зону проведения АТО делегация Госдепа США во главе с Уолкером начала с посещения штаба оперативно-тактической группировки «Донецк». Ожидается, что завтра, 24 июля, Уолкер прибудет в Киев, где встретится с представителями украинской власти.

Затем он отправится в Париж, Брюссель, Вену и Лондон.

7 июля бывший посол США в НАТО Уолкер был назначен специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины.