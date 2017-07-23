"Я хочу, чтобы меня вытащили отсюда": плененный на Донбассе Агеев боится повторить судьбу Ерофеева в случае возвращения в РФ

Мать пленного на Донбассе российского военного Виктора Агеева Светлана встретилась с сыном в Старобельске. Она и сам Агеев пообщались с журналистом "Новой газеты" и рассказали о выводах из данной ситуации.

"Вывод надо такой сделать, что не должны люди стрелять друг в друга. Не должны. Страны должны не воевать, а дружить. И чтобы наши политики подумали об этом, чтобы не создавались такие ситуации больше с нашими детьми", - говорит Светлана Агеева.

Сам Агеев в ответ на вопрос журналиста о возвращении в Россию заявил, что не знает, что будет дальше.

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"Даже если потом когда-то вернусь в Россию — то что дальше?.. А ты (обращаясь к журналисту, - УНИАН.) слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым (его вместе с Александровым обменяли на Савченко, - УНИАН.), когда он вернулся? Его просто убрали. Убили", - ответил пленный военный РФ на вопрос журналиста.

"Я знаю точно. Об этом все говорят: и там, и здесь, по эту сторону. Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего", - добавил Агеев.

Кроме того, он уверен, что история с Ерофеевым - не пропаганда, которой обычно запугивают на войне: "Просто так не стали бы говорить. Я уверен. Хотя уже ни в чем нет уверенности… Я просто хочу, чтобы меня вытащили отсюда".

Как сообщал УНИАН, российского контрактника Агеева украинские военные задержали в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком в Луганской области.

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Агеев прошлого года "уволился в запас".

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.