Под Авдеевкой ВСУ "утихомирили" боевиков плотным огнем (видео)

Прошедшие сутки не стали полностью спокойными на Донбассе. С полуночи и до 18 часов в зоне АТО наблюдалось относительное затишье, но уже в вечернее время боевики вновь активизировали огневые провокации. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на своей странице в Facebook.

После 18 часов на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов террористы обстреляли позиции ВСУ в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое, Новотошковское, Крымское.

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На Донецком направлении боевики в 20 и 21.30 били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО неподалеку Авдеевки. Плотным огнем в ответ наши бойцы заставили противника прекратить обстрелы. Кроме того, бандформирования применили гранатометы в районе шахты Бутовка, а по Луганскому работала вражеская БМП.

На Мариупольском направлении около 20 и 22 часов под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили перемирие. В наиболее острых ситуациях силы АТО открывали огонь в ответ из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - рассказали в штабе.

Напомним, 23 июля в СЦКК сообщили, что боевики Донецке обесточили фильтровальную станцию.