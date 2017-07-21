Бой под Красногоровкой: у Порошенко назвали причину обострения на фронте

Советник президента Украины Юрий Бирюков рассказал о бое под Красногоровкой, в результате которого ВСУ понесли потери.

По его словам, сначала кажется, что атака под Красногоровкой - это просто работа ДРГ: или нанести ущерб, или захватить кого-то в плен, или "прощупать" слабые места.

"Но если наложить на это столкновение новости о том, что Александр Хуг из ОБСЕ вчера же приехал в Донецк, то картинка становится чуть более понятной. А если еще и вспомнить о том, что сейчас мы готовимся к визиту министра обороны США, в ходе которого будут подписаны фундаментальные документы - теперь картина понятна?", - пишет на своей странице в Facebook Бирюков.

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Советник президента рассказал, что плотный обстрел начался в 04:15. Огнем придавили к земле не только два опорника ВСУ, но и наблюдательный пункт - именно так они смогли подойти близко. Затем, в 05:30, начался ближний бой, в результате которого бойцы АТО понесли потери, но дали отпор. В 05:57 бой прекратился, противник отступил.

"Что было бы, если бы наши отступили? Легко предположить, что начались бы контратаки, работа нашей арты и танков. Иии... а тут и Хуг рядышком, как раз вчера и приехал. Имеем "картинку", имеем резонанс, имеем сообщения нашим партнерам о применении и нарушении...", - отметил Бирюков.

Советник Порошенко заверил, что ВСУ соблюдают взятые на себя международные обязательства, даже ценой гибели бойцов.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля позиции одного из украинских механизированных батальонов под Красногоровкой атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и по меньшей мере 4 танка. Во время боя шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.