Стрелков объяснил, где взял деньги и оружие для вторжения на Донбасс

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков в ходе дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным заявил, что организовал вторжение на Донбасс в 2014 году на деньги из оккупированного Россией Крыма.

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"Могу сказать, что оружие взял в Крыму, там же взял и небольшие деньги - весьма небольшие. А на остальные вопросы я как офицер... не могу и не буду отвечать", - ответил Стрелков на вопрос одного из зрителей.

Экс-главарь боевиков также добавил, что не будет называть конкретные источники финансирования.

Как сообщал УНИАН, бывший "полевой командир" "ДНР" Игорь Стрелков вызвал на публичные политические дебаты российского оппозиционера Алексея Навального. Они начались сегодня в 20:00.