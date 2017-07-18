Грезы Захарченко о "Малороссии": боевики показали "карту" и "флаг" псевдореспублики (фото)

14:40, 18 июля 2017
Война
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Террористы показали "карту" "Малороссии": в состав "государства" не вошел оккупированный Россией Крым.

Заявленная боевиками территория

По словам главаря "ДНР" Александра Захарченко, у фейковой "Малороссии" будет собственный "флаг" и "конституция".

Террористы утверждают, что "Малороссия" - многонациональное "государство", "госязыками" которого являются малороссийский и русский, передает пропагандистский российский ресурс Life. По их словам, это "федеративное государство с широкой автономией регионов".

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Флагом, как говорится в сообщении террористов, должен стать флаг Богдана Хмельницкого:

Образец так называемого флага

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

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Новость в сюжете: Заявление Захарченко о создании "Малороссии"
Теги: #карта Малороссии#флаг Малороссии