ГПУ: дело о сбитом боевиками над Луганском Ил-76 закрыто

Прокуратура открыла, а потом закрыла уголовное производство в отношении должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Украины о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом в 2014 году боевиками в аэропорту Луганска.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на информационный запрос Радио Свобода.

Согласно документу, 21 июня следственный судья Печерского районного суда Киева своим решением обязал Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушении.

22 июня сведения были внесены и открыто производство по части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода).

Вместе с тем в Генеральной прокуратуре сообщили, что статья 426-1 была внесена в Уголовный кодекс Украины в апреле 2015 года, следовательно, по состоянию на апрель - июнь 2014 ее не существовало. По украинскому законодательству, закон об уголовной ответственности, устанавливающий преступные действия, не имеет обратного действия во времени, отметили в прокуратуре.

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"В связи с этим 12.07.2017 указанное уголовное производство закрыто", - говорится в ответе Генеральной прокуратуры.

Ранее адвокат из Днепра Виталий Погосян, представляющий интересы семей погибших военнослужащих в сбитом в июне 2014 года в Луганском аэропорту самолете Ил-76, заявил, что добился открытия уголовного производства против руководителей АТО.

Как сообщил тогда Погосян, сведения о совершении ими уголовного преступления были включены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 27 марта Павлоградский суд признал виновным в халатном отношении к военной службе и приговорил к 7 годам тюрьмы генерала Виктора Назарова. Суд решил, что Назаров, управляя АТО в Луганской области, знал, что аэродром Луганска находится в окружении и под обстрелом противника, но не обеспечил надлежащую координацию структурных подразделений.

14 июня 2014 года в результате падения сбитого боевиками военно-транспортного самолета Ил-76 над аэропортом в Луганске погибли 49 человек.