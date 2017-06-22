Порошенко заявил об атаках боевиков на гражданские объекты Донбасса

Президент Петр Порошенко заявляет об обострении ситуации на фронте и атаках российско-оккупационных войск на гражданские объекты Донбасса. Об этом Порошенко сообщил сегодня журналистам в Брюсселе.

«В последнее время ситуация на фронте обострилась. Мы видим, что происходят атаки на представителей СММ ОБСЕ», - сказал он.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ находятся в шоковом состоянии после нападения боевиков в Ясиноватой - Хуг«Сегодня активизировались атаки на гражданские объекты, и реакция наших партнеров из ЕС такая же, как и наших партнеров из США, санкции будут продолжаться», - добавил президент.

По его словам, эти вопросы обсуждались с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, с лидерами европейских государств и членами Европейской народной партии, включительно с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, лидерами Испании, Хорватии и многих других стран.