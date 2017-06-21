Жена пропавшего подполковника Нацгвардии: его оставили на поле боя раненым

Жена 35-летнего командира разведки, подполковника Александра Бойко Светлана заявила, что ей известно об обстоятельствах исчезновения Бойко возле Золотого в Луганской области.

Женщина отрицает, что ее муж исчез. "Он не исчез, его оставили на поле боя тяжело раненым", - сказала она в эфире "Громадського радіо".

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По информации его подчиненных, которые были с командиром на том же задании, Бойко был ранен в ногу и живот, но пытались ли они его эвакуировать с поля боя и почему это не удалось, жена не знает. Сейчас идет служебное расследование.

У нее нет конкретной информации о том, где находится ее муж. Напомним, в Нацгвардии предполагали, что он попал в плен. "Я точно не знаю, где он, но я верю и знаю, что он жив", — отметила жена командира.

Как сообщал УНИАН, 20 июня стало известно, что полковник Бойко пропал без вести во время выполнения боевого задания в результате боевого столкновения на Луганщине.

"По неподтвержденным данным, офицер удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО. Попытки решить вопросы обмена и передачи полковника Бойко на сегодня не привели к положительным результатам", - сообщила пресс-служба Нацгвардии. К мероприятиям по поиску включены представители общественных организаций.