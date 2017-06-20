В зоне АТО пропал полковник Нацгвардии, офицера могут удерживать боевики

Офицер Национальной гвардии полковник Александр Бойко исчез в зоне проведения антитеррористической операции, по неподтвержденным данным, его удерживает террористическое подразделение ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что попытки решить вопросы обмена и передачи полковника Александра Бойко на сегодня не привели к положительным результатам. "Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мероприятиям по поиску приобщены представители общественных организаций", - добавили в ведомстве.

Как известно, ранее в Донецке пропал без вести украинский журналист Станислав Васин. Журналист оставался на оккупированной территории, чтобы писать о том, что происходит. Он, вероятнее всего, был похищен боевиками "ДНР".