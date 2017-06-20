Тымчук рассказал, планируют ли ВСУ наступление на Донбассе

Украина не нуждается в наступательном летальном вооружении, поскольку не планирует осуществлять наступательные операции на Донбассе; для выполнения текущих задач оборонительного вооружения достаточно "во всех смыслах". Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, передает "Обозреватель".

Отвечая на вопрос, нуждается ли украинская армия в летальном вооружении наступательного характера, нардеп напомнил, что многие виды оружия используются как для обороны, так и для наступления – "та же бронетехника, те же средства радиотехнической разведки".

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В то же время Тымчук заверил: "Если это принципиально важно для Запада, мы можем обойтись без наступательного вооружения. При том формате вооруженного противостояния, которое мы сейчас имеем на Донбассе, нам хватит оборонительного вооружения во всех смыслах".

Также у него спросили, следует ли Украине планировать наступательную операцию по освобождению оккупированных территорий Донбасса. "Наступательные операции оперативно-тактического уровня мы проводить не будем, поскольку это будет явным срывом Минских договоренностей. Я уже не говорю о стратегическом уровне, которым на Донбассе не пахнет", - ответил эксперт.

"Если мы говорим о наступательных операциях тактического уровня – когда наши выдвигаются на новые позиции – то здесь речь идет о наступательных операциях, как я их называю, по принуждению российско-террористических войск к выполнению Минских договоренностей. Наши войска действуют в серой зоне, а если не в серой зоне, то все равно на территориях, которые по "Минску" должны контролироваться Украиной", - добавил нардеп.

"В этих условиях яркие наступательные силы и средства вроде воздушно-десантных войск нам не нужны – мы не будем проводить такие масштабные операции", - заверил Тымчук.