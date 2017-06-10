Журналист рассказал подробности о боях за Желобок, уточнил потери среди ВСУ

Журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил уточненные данные о боях за Желобок, в частности, и о потерях ВСУ.

"Уточненные данные по потерям в этом районе 7 июня: погибло двое наших бойцов, девятнадцать получили ранения различной тяжести и контузии. Официально изначально заявлялся один погибший. Но тело второго забрали только на следующий день", - говорится в его сообщении в Facebook.

Журналист отметил, что 1-й и 2-й батальоны 93-й механизированной бригады на широком фронте вышли на ряде участков к бахмутской трассе. Это продвижение осуществлялось постоянным на протяжении последних 8 месяцев и осуществляется на разных участках.

По информации Бутусова, атаки производились двумя небольшими ударными группами численностью до взвода каждая, сформированными в составе батальонов.

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"Был занят ряд тактически важных позиций, а также занято маленькое село Желобок из двух десятков домов на самой трассе и находящийся там опорный пункт противника. Наша артиллерия подготовку атаки не осуществляла, танки не применялись. Однако группы добровольцев все равно пошли вперед", - рассказал журналист, добавив, что в этой фазе боя у наших потерь не было.

Затем контратака террористов была отбита. Однако обнаружив, что действия украинских войск носят локальный характер, противник скорректировал огонь артиллерии.

"И тут пошли потери. Наши оставили за собой несколько домов в северной части Жолобка, дома южнее, ближние к трассе, пришлось оставить, поскольку захваченные позиции противника надежного укрытия от артогня не обеспечивали", - пишет Бутусов.

Тактические резервы противника сосредоточились для контратаки, но сделать ничего не смогли. Хорошо отработали минометные батареи ВСУ.

"По результатам боя. 93-я бригада продолжила продвижение вперед и занятие серой зоны. Российские наемники полностью проиграли борьбу за серую зону в этом районе. Созданы условия для проведения дальнейших операций - создано несколько прекрасных рубежей для разгрома противника на ряде участков", - сообщил журналист.

Как сообщал ранее Бутусов, в результате боев за Желобок 93-я бригада заняла новые рубежи на Славяносербском выступе.