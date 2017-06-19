Под Горловкой на противотанковой мине подорвался грузовик с местными жителями - ОБСЕ

Возле населенного пункта Байрак, в районе неподконтрольной Горловки Донецкой области на противотанковой мине подорвался грузовик с местными жителями. В результате происшествия травмы получили два человека. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), опубликованном 17 июня.

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"Наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что получила травмы, когда грузовик, в котором она ехала, подорвался на мине. По ее словам, инцидент произошел около 19.30 12 июня неподалеку от населенного пункта Байрак, восточнее подконтрольного "ДНР" города Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка)", – сказано в отчете.

У женщины травмировано левое плечо, а ее муж получил легкие травмы головы.

В Горловке сотрудник экстренной службы рассказал представителям миссии, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

Как сообщал УНИАН, Донецкая фильтровальная станция в этом году 9 раз попадала под обстрелы.