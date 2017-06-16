В Украину могут отправить советника от Береговой охраны США

Береговая охрана Соединенных Штатов Америки в рамках сотрудничества с Государственной пограничной службой Украины может отправить в Украину советника. Об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя ГПСУ генерал-полковника Василия Серватюка с заместителем командующего Береговой охраны США адмиралом Чарльзом Мишелем, сообщает Госпогранслужба.

Читайте такжеБоевики ночью обстреляли контрольный пост "Марьинка" - ГПСУ"Василий Серватюк и Чарльз Мишель обсудили широкий круг вопросов, касающихся как развития ранее начатых инициатив, так и введения более глубокого и системного подхода в повышении возможностей Морской охраны пограничного ведомства Украины выполнять задачи по охране и обороне государственной границы на море. Отдельно американская и украинская стороны рассмотрели возможность направления долгосрочного советника Береговой охраны США в Украину", - говорится в сообщении.

Также обсуждали дальнейшее сотрудничество в реформировании Морской охраны ГПСУ для гарантирования надлежащего уровня безопасности в акваториях Азовского и Черного морей.